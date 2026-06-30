"Аль-Ахбар": в Израиле удерживаются 37 ливанцев, 11 из них – боевики "Хизбаллы"

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что в израильских тюрьмах и следственных изоляторах удерживаются 37 граждан Ливана. По утверждению издания, 11 из них являются боевиками "Хизбаллы", еще 25 – гражданскими лицами.

Издание пишет, что семьи заключенных выступают против увязки их освобождения с возвращением останков штурмана Рона Арада, считая такое условие "невыполнимым", так как якобы ни власти Ливана, ни "Хизбалла" такой информацией не располагают.

Рон Арад, штурман ВВС Израиля, попал в плен в Ливане в 1986 году после катапультирования из сбитого самолета. Его судьба до сих пор официально не установлена.