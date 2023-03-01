Расследование NYT об израильской операции в Шхеме. Утверждается, в ряде случаев стреляли по тем, кто не представлял угрозы

Американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Как израильский рейд на конспиративную квартиру закончился гибелью мирных жителей", в которой рассказывается об антитеррористической операции в Шхеме, проведенной 22 февраля 2023 года.

Публикация, которую подготовили журналисты Хейли Уиллис и Кристиан Триберт из команды Visual Investigations, Хиба Язбек (Палестинская автономия) и Патрик Кингсли (собкор NYT в Иерусалиме), проиллюстрирована видеозаписями – одним фрагментом записи, сделанной камерой бойца спецназа израильской пограничной полиции, и несколькими фрагментами записей с камер наблюдения в Шхеме и записей, сделанных мобильными телефонами жителей Шхема.

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Спецоперация в Шхеме 22.02.2023. Фоторепортаж, видео

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Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщало о 12 убитых в ходе операции израильских военных в Старом городе Шхема (Касба) 22 февраля 2023 года. NYT пишет об 11 убитых. Минздрав ПА также заявлял о более 100 пострадавших (в основном в результате применения спецсредств для разгона толпы).

Имена убитых, по версии минздрава ПА (указаны возраст; причина смерти; в ряде случаев указана принадлежность к террористической группировке, если она известна и подтверждена):

1. Аднан Баара (72, пулевое ранение)

2. Аднан Энаб (66, умер от отравления слезоточивым газом)

3. Абд аль-Хади Ашкар (61, пулевое ранение)

4. Мухаммад Эйнбуси (25, пулевое ранение, боевик "Батальонов мучеников Аль-Аксы")

5. Тамэр Минауи (33, пулевое ранение, боевик НФОП)

6. Масаб Уис (26, пулевое ранение, боевик "Батальонов мучеников Аль-Аксы")

7. Хасам Аслим (24, попадание ракеты, боевик "Исламского джихада" и "Львиного логова")

8. Мухаммад Абу Бакр (24, попадание ракеты, боевик "Исламского джихада")

9. Уалид Дахиль (23, пулевое ранение, боевик "Батальонов мучеников Аль-Аксы")

10. Джасир Канаир (23, пулевое ранение, боевик "Батальонов мучеников Аль-Аксы")

11. Мухаммад аз-Забах (30, из Дженина, пулевое ранение, боевик "Исламского джихада")

12. Мухаммад Шаабан (16, пулевое ранение, причастность к террористической группировке не установлена)

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В тот день в Шхеме в течение нескольких часов шла перестрелка. Кто-то мог быть убит пулями, выпущенными боевиками. Баллистическая экспертиза не проводилась. Власти ПА обвинили израильских военных в убийстве мирных граждан. ЦАХАЛ заявляет, что проводится расследование.

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Отметим, что, как правило, подобные операции проводятся ночью, чтобы минимизировать шанс гибели мирных граждан. По какой причине на этот раз операция проводилась в светлое время суток, неизвестно. Представители ЦАХАЛа говорили об "оперативной необходимости", не вдаваясь в детали.

NYT пишет, что операция проводилась с 10:15 до 12:30, ее целью было задержание троих разыскиваемых террористов, которые скрывались в одном из домов в Касбе (это соответствует отчету ЦАХАЛа). ЦАХАЛ ранее официально заявлял, что силы пограничной полиции, армии и спецслужб действовали в Старом городе (Касбе) Шхема с целью розыска и задержания или нейтрализации трех разыскиваемых террористов, причастных к гибели старшего сержанта Идо Баруха (убитого в октябре 2022 года). По данным ШАБАКа, эти боевики (Хасам Аслим, Мухаммад Абу Бакр и Уалид Дахиль) планировали новые нападения.

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Боевики, которые были окружены бойцами сил специального назначения, оказали вооруженное сопротивление. Против них были применены огнестрельное оружие и противотанковые ракеты. В итоге трое боевиков были убиты, дом, в котором они скрывались, частично разрушен. Рядом с домом был застрелен еще один боевик, оказавший вооруженное сопротивление (Тамэр Минауи).

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Во время проведения операции жители Шхема пытались препятствовать действиям военных: армейские джипы забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью, применялись петарды, гранаты и огнестрельное оружие. К месту проведения операции стали подходить вооруженные боевики "Львиного логова" и других группировок. ЦАХАЛ ввел в город дополнительные силы.

NYT пишет: "После того, как началась перестрелка с тремя боевиками, хаос и насилие распространились далеко за пределы заявленных целей и распространились на оживленные окружающие улицы".

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Весь периметр Касбы был блокирован военными. Главной задачей ЦАХАЛа после ликвидации разыскиваемых боевиков был вывод израильских сил из Шхема без потерь (эта задача была выполнена).

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Однако NYT заявляет, основываясь на видеозаписях, что в ряде случаев военные стреляли на поражение по людям, которые не представляли для них угрозы – и четверо таких людей были убиты.

В публикации NYT, проиллюстрированной картой Старого города Шхема с отмеченными местами гибели боевиков и мирных граждан, есть несколько видеозаписей, на которых показаны моменты, когда, по мнению расследователей, израильские военные действовали неправомерно.

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На одном из видео показано, как армейские джипы проезжают по улице Шхема в сотнях метров от места, где находится дом, в котором скрываются боевики. Жители Шхема (молодые мужчины) бросают с джипы камни. Один из джипов внезапно сворачивает в сторону атакующих, но, по всей видимости, никого не задевает. В ЦАХАЛе в ответ на запрос NYT говорят, что водитель джипа мог потерять управление из-за каменной атаки.

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Кадрами видеозаписи подтверждено, что боевик Масаб Уис был застрелен, когда обстреливал военных. NYT пишет, что военные стреляли и в тех, кто выносил смертельно раненного из зоны обстрела. Никто из них, судя по всему, убит не был. Стрелять могли, поскольку один из этих мужчин поднял оружие, лежавшее на земле.

Далее NYT приводит видеозапись, на которой видно, как армейский джип, маневрируя на тесной улице, наносит ущерб припаркованным автомобилям. Другой джип сбивает мусорные баки, что могло привести к травмированию стоявших рядом людей.

Мухаммад Эйнбуси выпустил петарду в сторону военных и спрятался за автомобилем. По нему был открыт огонь на поражение, он был ранен. На помощь к нему приходит Джасир Канаир (отметим, что оба они являлись боевиками "Бригад мучеников Аль-Аксы", ФАТХ; этот факт подтвержден; но NYT об этом не пишет; на кадрах видеозаписи не видно, были ли Эйнбуси и Канаир вооружены). NYT подчеркивает, что военные стреляли по этим мужчинам в спину, когда они пытались скрыться и не представляли угрозы для военных. Оба были убиты. Представитель ЦАХАЛа заявил, что этот инцидент расследуется.

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NYT пишет, что двое "прохожих" были застрелены, когда военные уже покидали Шхем. Это описывается так: "Группа зевак собралась во дворе между клиникой "Аль-Рахма" и мечетью. Мужчина, стоящий на тротуаре отдельно от группы, похоже, стреляет в проезжающий израильский автомобиль. Он бежит во двор, где стоят другие. Мимо проезжают две бронемашины и несколько раз стреляют по толпе. Представитель армии заявил, что солдаты ответили на обстрел". В результате этого инцидента были убиты Абд аль-Хади Ашкар, вышедший из мечети, и Мухаммад Шаабан.

Также в статье NYT упомянуто о гибели 72-летнего Аднана Баары, в которого попали несколько пуль. Он был убит неподалеку от дома, в котором скрывались разыскиваемые террористы. Кем он был убит, неясно.

NYT не упоминает о гибели 66-летнего Аднана Энаба, который, как заявлял минздрав ПА, скончался от отравления слезоточивым газом.