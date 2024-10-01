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Walla: Эхуд Барак подает иски о клевете против блогеров, обзывавших его педофилом

время публикации: 01 октября 2024 г., 16:05 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 16:05
Walla: Эхуд Барак подает иски о клевете против блогеров, обзывавших его педофилом
Flash90

Бывший премьер-министр Эхуд Барак при помощи адвокатской конторы Газит-Бекель подал иски о клевете против ряда интернет-пользователей, публиковавших в социальных сетях недостоверную информацию, порочащую репутацию Барака. В частности, блогеры утверждали, что Барак состоял в интимных отношениях с несовершеннолетними жертвами торговца живым товаром Джеффри Эпштейна.

Как сообщает Walla, Эхуд Барак требовал удалить клеветнические высказывания, но поскольку этого не было сделано, он обратился в суд с требованием удалить записи и выплатить ему сотни тысяч шекелей за клевету.

Всего подано десять исков, и это еще не окончательное количество: в ближайшие недели претензии получат еще несколько блогеров, против которых также могут быть поданы иски о клевете.

Издание отмечает, что Эхуд Барак начал этот процесс несколько месяцев назад после того, как в социальной сети Х (бывший "Твиттер") были опубликованы оскорбления и клеветнические измышления о нем. В исках цитируются такие высказывания, как "пожиратель детей", "растлитель несовершеннолетних" и "обвиняемый в сексуальных отношениях с жертвами торговца живым товаром Джефри Эпштейна".

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