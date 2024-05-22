Эхуд Барак подал иск о клевете против активистов "Ликуда"

Экс-глава правительства Эхуд Барак подал в суд иск против активистов "Ликуда" и блогеров, распространяющих против него ложь.

Корреспондент 13-го телеканала Бар Шем-Ор в программе "Цинор", рассказав о суде, отметил, Эхуд Барак впервые подает иск о клевете.

По данным телеканала, решение обратиться в суд было принято в связи с появлением в социальных сетях "теории заговора", согласно которой Барак "спланировал резню 7 октября", чтобы свалить правительство Нетаниягу.

По этому иску интересы Эхуда Барака представляют адвокаты Одед Газит и Элирам Бакаль, которые сопровождали иск о клевете, поданный и выигранный экс-главой правительства Нафтали Беннетом.