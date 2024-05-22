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Израиль

Эхуд Барак подал иск о клевете против активистов "Ликуда"

время публикации: 22 мая 2024 г., 23:30 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 23:39
Эхуд Барак подал иск о клевете против активистов "Ликуда"
Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

Экс-глава правительства Эхуд Барак подал в суд иск против активистов "Ликуда" и блогеров, распространяющих против него ложь.

Корреспондент 13-го телеканала Бар Шем-Ор в программе "Цинор", рассказав о суде, отметил, Эхуд Барак впервые подает иск о клевете.

По данным телеканала, решение обратиться в суд было принято в связи с появлением в социальных сетях "теории заговора", согласно которой Барак "спланировал резню 7 октября", чтобы свалить правительство Нетаниягу.

По этому иску интересы Эхуда Барака представляют адвокаты Одед Газит и Элирам Бакаль, которые сопровождали иск о клевете, поданный и выигранный экс-главой правительства Нафтали Беннетом.

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