Корреспондент CNN наблюдал удар по хуситам с самолета ВВС ЦАХАЛа

Телеканал CNN публикует рассказ своего корреспондента Ника Робертсона, который 29 сентября находился на борту самолета-заправщика, сопровождавшего израильские F-35, участвовавшие в нанесении удара по инфраструктуре хуситов в Йемене.

О том, куда именно направляются самолеты ВВС ЦАХАЛа, журналист узнал, только находясь на борту. Не знал об этом и сопровождавший его подполковник армейской пресс-службы Надав Шушани. Им пришлось оставить свои телефоны. На борту самолета было запрещено фотографировать.

Заправщик – выпущенный более 50 лет назад Boeing-707, знавший лучшие годы и в далеком прошлом использовавшийся как пассажирский лайнер. На заправку одного самолета требуется около трех минут. Цели находятся в 1500 километрах от Израиля. Робертсон вспомнил о фразе, сказанной премьер-министром Биньямином Нетаниягу в ООН: длинная рука ЦАХАЛа дотянется до любой точки в регионе.

Миссия стала ответом на попытки обстрела хуситами центра Израиля, которые были предотвращены израильскими ПВО. Взрыв такой ракеты повлек бы за собой значительные жертвы среди мирного населения. Израильские летчики заявляют: ЦАХАЛ действует все возможное, чтобы в результате его ударов пострадало как можно меньше гражданских.

Шошани рассказал журналисту, что рейд в Ходейду содержит в себе и послание для Ирана – покровителя атакующих Израиль группировок. Но если израильский офицер считает, что такие операции удержат Тегеран от вступления в войну, Робертсон опасается, что речь идет об эскалации, которая может привести к масштабной региональной войне.