Ynet: Москву посетил советник Нетаниягу. Посольство РФ не осудило убийство заложников ХАМАСом

В выходные в Москву был отправлен со специальной миссией военный советник премьер-министра генерал-майор Роман Гофман. Об этом написал Итамар Айхнер, корреспондент "Едиот ахронот" и Ynet.

Визит Гофмана в Россию не афишировался, перед ним было поставлено несколько целей – продвижение сделки по освобождению похищенных, включая Алекса Лобанова, имевшего кроме израильского гражданство России, а также обсуждение "иранской угрозы" и сближения Москвы и Тегерана.

О поездке военного секретаря главы правительства в Москву премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал после того, как утром 1 сентября Гофман вернулся в Израиль.

В публикации отмечается, что посол России в Израиле Анатолий Викторов в своем заявлении выразил соболезнования родственникам убитых заложников, но не осудил ХАМАС. "Израильские власти объявили 31 августа об обнаружении в подземном туннеле в секторе Газы тел шести израильтян, удерживавшихся в заложниках, и возвращении их в Израиль. С большим сожалением отмечает, что среди них был Александр Лобанов, который также имел российское гражданство. Мы скорбим вместе с его семьей и близкими, и особенно с его матерью и отцом, с которыми мы все это время находились в постоянном контакте. Я также выражаю искренние соболезнования семьям и близким всех, кто получил сегодня утром тяжелое известие".