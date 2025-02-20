x
20 февраля 2025
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 февраля 2025
|
20 февраля 2025
|
последняя новость: 23:05
20 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

FT: США требуют удалить из коммюнике G7 по Украине упоминание о российской агрессии

США
Война в Украине
время публикации: 20 февраля 2025 г., 21:56 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 22:25
FT: США требуют удалить из коммюнике G7 по Украине упоминание о российской агрессии
AP Photo/Alex Brandon

США выступают против упоминания о "российской агрессии" в тексте совместного заявления стран "Большой семерки", посвященного третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой информированные западные источники.

"Мы считаем, что нельзя ставить Россию и Украину на одну доску – это не одно и то же. Американцы не готовы к использованию такого языка, но мы продолжаем работу и надеемся, что придем к общему знаменателю", – сообщил один из собеседников издания.

Термин "российская агрессия" не вызывал споров во время подготовки предыдущих коммюнике G7. Так, в прошлогоднем заявлении он встречался пять раз. Оно также призывало к полному и незамедлительному выводу российских войск с международно признанной территории Украины.

Однако нынешняя администрация США взяла курс на умиротворение путинской России. Президент Дональд Трамп выступил в поддержку возвращения России в "Большую семерку", назвав президента Украины Владимира Зеленского диктатором и возложив на Украину ответственность за войну.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 февраля 2025

Трамп назвал Зеленского заурядным комиком и диктатором
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 февраля 2025

Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 февраля 2025

Трамп: Зеленского поддерживают 4% украинцев, Россия хочет завершения войны