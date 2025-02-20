FT: США требуют удалить из коммюнике G7 по Украине упоминание о российской агрессии

США выступают против упоминания о "российской агрессии" в тексте совместного заявления стран "Большой семерки", посвященного третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой информированные западные источники.

"Мы считаем, что нельзя ставить Россию и Украину на одну доску – это не одно и то же. Американцы не готовы к использованию такого языка, но мы продолжаем работу и надеемся, что придем к общему знаменателю", – сообщил один из собеседников издания.

Термин "российская агрессия" не вызывал споров во время подготовки предыдущих коммюнике G7. Так, в прошлогоднем заявлении он встречался пять раз. Оно также призывало к полному и незамедлительному выводу российских войск с международно признанной территории Украины.

Однако нынешняя администрация США взяла курс на умиротворение путинской России. Президент Дональд Трамп выступил в поддержку возвращения России в "Большую семерку", назвав президента Украины Владимира Зеленского диктатором и возложив на Украину ответственность за войну.