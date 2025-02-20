FT: разведка Украины, вдохновленная "пейджерной операцией", заминировала очки для управления БПЛА

По информации издания Financial Times, военная разведка Украины заминировала партию очков для управления беспилотниками, которые по гуманитарной линии были переданы российским военным.

По словам источника издания, Главное управление военной разведки Украины (ГУР) было вдохновлено "пейджерной операцией", осуществленной Израилем в сентябре прошлого года, когда в результате подрывов средств связи погибли и получили увечья тысячи боевиков "Хизбаллы".

"Мы можем подтвердить, что это успешная операция, и она все еще продолжается", – заявил FT источник, причастный к операции ГУР. По его словам, технически заминировать FPV-очки оказалось сложнее, чем пейджеры, которыми россияне практически не пользуются.

По данным издания, сотрудники ГУР приобрели большую партию FPV-очков для управления дронами, оснастили их взрывчаткой и механизмом удаленного подрыва, а затем через добровольцев, выдававших себя за спонсоров, раздали российским военным.

В начале февраля официальный представитель АО "НПП", занимающегося разработкой и поставкой РЭБ-оборудования, Игорь Потапов, рассказал ТАСС о том, что по гуманитарной линии российским военнослужащим была передана партия FPV-очков, при включении которых происходила детонация. "Партия FPV-очков Skyzone Cobra X v4 была передана человеком по имени Роман по гуманитарной линии. <...> При включении очков происходила детонация, осуществлялся подрыв. Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид", – заявил Потапов.

По информации издания Amoledo, первый взрыв очков произошел 4 февраля в Белгородской области. Российский военный получил травмы лица и глаз. Позже подобные случаи зафиксировали в Курской, Луганской и Донецкой областях. К 20 февраля известно о восьми взрывах.