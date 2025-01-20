СМИ: Трамп отменит санкции в отношении израильтян

Администрация Трампа намерена в течение первой недели с момента прихода к власти отменить санкции, наложенные на израильтян и на израильские организации. Об этом пишет журналист "Маарива" Анна Барская со ссылкой на израильские источники, которые беседовали с представителями администрации Трампа.

В октябре 2024- го года Управление по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США внесло организацию "Молодежь холмов" ("Ноар Гваот") в санкционный список, указывая, что активисты этой организации "неоднократно нападали на палестинцев и разрушали их дома и имущество".

В заявлении управления, которое опубликовано на сайте министерства финансов, сказано, что "Молодежь холмов" "дестабилизирует ситуацию на Западном берегу и наносит ущерб миру и безопасности и палестинцев, и израильтян".