Der Spiegel: Блинкен не исключил, что Иран через неделю сможет производить материал для ядерного оружия

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Ирану, возможно, остались всего "одна-две недели" до того, как он сможет производить расщепляемый материал для применения его в ядерном оружии, сообщает Der Spiegel.

"Из-за того, что ядерная сделка была расторгнута, Ирану осталось не больше года до того момента, когда он начнет производить расщепляемый материал для ядерного оружия", – заявил Блинкен, выступая на конференции по безопасности Aspen Security Forum в Колорадо. И добавил, что это "вероятно, всего лишь вопрос недели или двух".

Блинкен добавил, что на сегодняшний день Иран еще не разработал ядерное оружие. Однако ситуация "нехорошая", и правительство США "очень внимательно" следит за развитием событий в Иране. В последние месяцы стало ясно, что правительство Тегерана добивается прогресса в реализации своей ядерной программы. Он повторил, что цель Вашингтона – не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Для достижения этой цели США будут и дальге выбирать дипломатический путь.