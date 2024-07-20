WSJ: хуситы вряд ли сумеют повторить успешную атаку БПЛА на Тель-Авив, но новые попытки будут

Американское издание The Wall Street Journal, анализируя информацию об атаке БПЛА на Тель-Авив, приводит оценку Таймура Хана – ответственного за тематику операций в Персидском заливе частной британской компании Conflict Armament Research.

По мнению Хана, для этой атаки йеменские хуситы действительно применили БПЛА-камикадзе "Самад-3" (аналогичен иранскому KAS-04), однако это была, по всей видимости, модернизированная версия данного беспилотника с более мощным двигателем. В статье упоминается о том, что представитель хуситов назвал этот БПЛА "Яффа" – это, вероятно, указывает на то, что беспилотник готовили к конкретной миссии – удару по "оккупированному Яффо", то есть по Тель-Авиву.

Говоря о причинах, по которым израильская система ПВО "прозевала" беспилотник хуситов, WSJ не исключает "человеческий фактор", о котором ранее заявляли израильские СМИ со ссылкой на источники в ЦАХАЛе. Кроме того, отмечается, что воздушная цель (которую засекли, но не перехватили) двигалась вдоль побережья Средиземного моря с юга (при этом не было предупреждений о запуске БПЛА из Газы – подобных угроз очень давно не возникало) на низкой высоте и на низкой скорости – никто, видимо, не ждал, что хуситы могут осуществить такую атаку – когда беспилотник поменял курс и полетел в сторону тель-авивского офиса посольства США, перехватить его имеющимися средствами ПВО уже было невозможно.

В статье отмечается, что точно такую же атаку хуситам вряд ли удастся повторить, но очевидно, что они будут предпринимать новые, возможно более изощренные попытки атак против Израиля.

В этой связи WSJ ссылается на другую свою статью, в которой говорится о необходимости более активных действий армии США против йеменских хуситов – не только из-за угроз союзникам, но и в связи с тем, что в ответ на поставки западных, в том числе американских, вооружений Украине российское руководство может поставить хуситам более современное оружие, в том числе противокорабельные ракеты, которые будут представлять серьезную угрозу флоту США.