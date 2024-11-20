WSJ: Иран ускорил обогащение урана

Согласно данным агентства ООН по атомной энергии, на фоне противостояния с Израилем Иран резко увеличил свои запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня, сообщает Wall Street Journal. По оценке МАГАТЭ, запасы урана с обогащением 60% увеличились на 17,6 кг до 182,3 кг, что достаточно для создания четырех атомных бомб.

Несмотря на недавний визит в Тегеран главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Иран пока не предпринял шагов для разрешения вопросов агентства о происхождении незадекларированного ядерного материала. Во время визита иранские официальные лица пообещали улучшить координацию с агентством и рассмотреть возможность допуска четырех новых инспекторов.

На этом фоне Великобритания, Франция и Германия готовят резолюцию с осуждением Ирана на предстоящем заседании совета управляющих МАГАТЭ. США поддерживают эту резолюцию и ранее настаивали на подготовке всеобъемлющего доклада. Такой доклад мог бы стать первым шагом к возможному восстановлению всех санкций, приостановленных по ядерной сделке 2015 года, срок действия которой истекает в октябре 2025 года.

В западных столицах растет обеспокоенность тем, что Иран может решить разработать ядерное оружие после заявлений высокопоставленных иранских чиновников о том, что Тегеран овладел большинством технологий для этого. Ослабление Израилем "Хизбаллы" – самого мощного прокси Ирана на Ближнем Востоке, также спровоцировало публичные дебаты в Иране о том, не является ли атомная бомба лучшей формой сдерживания.

По данным американских официальных лиц, Ирану потребуется несколько месяцев для создания ядерного оружия, хотя в настоящее время страна не работает над созданием бомбы.

Дэвид Олбрайт, президент и основатель Института науки и международной безопасности, заявил после предыдущего отчета МАГАТЭ в августе, что у Ирана уже достаточно обогащенного урана для создания 15 атомных бомб за пять месяцев.