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Пресса

New York Times: глава Пентагона Хегсет обсуждал с женой и братом удары по хуситам в личном чате

США
Хуситы
Йемен
Пентагон
время публикации: 21 апреля 2025 г., 05:09 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 05:53
Министр обороны США Пит Хегсет
AP Photo/Mark Schiefelbein

Министр обороны США Пит Хегсет снова оказался в центре скандала. Издание The New York Times пишет, что он отправлял детальную информацию по ударам США по Йемену в чат Signal, в который в числе прочих были включены его жена, брат и адвокат.

В частности, как пишут Грег Джаффе, Эрик Шмитт и Мэгги Хаберман, 15 марта 2025 года Хегсет выкладывал график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносили удары по объектам хуситов, в чат со своей женой Дженнифер, которая не является сотрудником Пентагона, а также братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе.

Этот чат был создан Хегсетом лично, с его личного телефона. Помимо жены и брата, он включал еще около десяти человек из ближайшего окружения главы Пентагона, в том числе двух чиновников, отстраненных из-за утечек данных, и назывался "Оборона | командное совещание". В нем обсуждалась информация, связанная с организационными и административными вопросами.

Источники телеканала CNN сообщили, что этот чат был создан во время слушаний по утверждению Хегсета в должности, чтобы его ближайшие союзники могли выработать стратегию.

Данная публикация может стать поводом для расследования по поводу соблюдения Хегсетом протоколов безопасности.

Пресса
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