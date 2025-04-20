i24NEWS: Спецдокладчик ООН совершала поездки на деньги прохамасовских лоббистов

Франческа Альбанезе, специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях Совета по правам человека ООН, неоднократно уличалась в антисемитизме: в частности, ее обвиняли в этом представители правительств США, Франции и Германии. Теперь она оказалась замешанной в очередном скандале.

i24NEWS удалось выяснить, что осуществленную в 2023 году поездку Франчески Альбанезе в Австралию и Новую Зеландию частично оплатили прохамасовские лоббистские организации.

"Австралийская ассоциация друзей Палестины" (Australian Friends of Palestine Association), называвшая Яхью Синуара "невероятно вдохновляющим", заявила, что спонсировала визит Альбанезе, еще три пропалестинские и прохамасовские лоббистские группировки – "Сеть палестинских адвокатов Австралии", "Палестинские христиане Австралии" и Free Palestine-Мельбурн заявили, что "поддержали" эту поездку. Сама Альбанезе утверждала, что ее поездку, которая стоила 22 тысячи долларов, целиком и полностью оплатила ООН, а любые другие утверждения назвала "вопиюще лживыми".

i24NEWS многократно отправляла запросы, вынудив Совет ООН по правам человека признать, что Альбанезе получила "частичное внешнее финансирование внутренних поездок в пределах Австралии и Новой Зеландии".

Координационный комитет специальных процедур ООН, рассмотрев предоставленные доказательства, указал, что "внешнее финансирование" это "стандартное покрытие организаторами конференций расходов на участие выступающих, и такие договоренности не являются нарушением установленных стандартов".