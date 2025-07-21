Maan: Израиль и ХАМАС подпишут соглашение по Газе в ближайшие дни

Палестинское агентство Maan сообщает со ссылкой на информированные источники, что соглашение "об обмене пленными" между Израилем и ХАМАСом будет заключено в течение нескольких ближайших дней.

Согласно этим источникам, "ХАМАС положительно отреагировал на предложение, которое включает 60-дневное перемирие и обмен пленными".

По данным источников Maan, соглашение будет подписано и объявлено на этой неделе, максимум в начале следующей.

Израильский сайт "Кипа" пишет, что о соглашении должны объявить или в воскресенье, 27 июля, или даже в пятницу, 25 июля, если все детали плана будут окончательно согласованы.

Соглашение предусматривает 60-дневное перемирие, в течение которого десять израильских заложников будут освобождены в обмен на 150 палестинских заключенных, отбывающих длительные сроки, в дополнение к 1100 заключенным из сектора Газы, арестованным после 7 октября 2023 года. Также Израилю должны передать тела 18 погибших заложников – в обмен на каждое тело Израиль обязуется передать десять тел жителей Газы.