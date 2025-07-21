"Maaрив": в боевых частях ЦАХАЛа не хватает 7500 солдат и 300 взводных

Газета "Maaрив" знакомит с данными отчета ЦАХАЛа, свидетельствующего о значительной нехватке военнослужащих, в том числе офицеров, в боевых частях и частях боевого обеспечения. Согласно публикации, израильская армия слишком малочисленна, чтобы выполнять стоящие перед ней задачи.

В боевых частях не хватает 7500 бойцов, а в частях боевого обеспечения – 2500 солдат. Недостаток офицеров на уровне командиров взводов составляет 300 человек, поэтому исполняющими обязанности взводных назначают опытных сержантов. На должности командиров рот приходится назначать офицеров, не прошедших соответствующие курсы.

Важная причина кадрового голода – увеличение численности ЦАХАЛа с начала военных действий. Так, штатная численность бронетанковых войск возросла на 30%, а инженерных частей – практически вдвое. Увеличено число взводов в пехотных подразделениях. На восточной границе создана новая дивизия.

При этом офицеры рассказывают о нехватке командиров и на батальонном уровне. Офицеры-резервисты на этих должностях оказываются оторванными от дома на предельно длительные сроки. Это влияет и на карьеру, и на семейную жизнь. Многие из них подают просьбы освободить их от боевых должностей.

Приводит газета и комментарий пресс-службы ЦАХАЛа: "В строевых частях нехватки взводных командиров нет. Нехватка взводных в резервных частях – проблема, насчитывающая долгие годы. Еще до войны принимались усилия для ее решения, с началом войны к этому прилагаются еще большие силы".