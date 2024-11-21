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12-й телеканал: правительство Австралии отказало в визе Айелет Шакед

время публикации: 21 ноября 2024 г., 14:15 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 14:21
12-й телеканал: правительство Австралии отказало в визе Айелет Шакед
Miriam Alster/Flash90

Правительство Австралии отказалась выдать въездную визу Айелет Шакед, которая в прошлом занимала пост министра юстиции Израиля. Об этом сообщает новостная редакция 12-го телеканала. Шакед должна была принять участие в проходившей в Канберре конференции по израильско-австралийскому диалогу.

Телеканал отмечает, что речь идет о прецеденте – ранее в визе отказывали только представителям радикально-правой части политического спектра. Согласно публикации, причина отказа в том, что Шакед – противница принципа двух государств.

Сама Шакед заявила, что у власти в Австралии находится антиизраильское и пропалестинское правительство, в котором присутствуют и антисемитские элементы. По ее словам, правительство страны встало на неверную сторону истории. Недовольство решением выразила и еврейская община страны.

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