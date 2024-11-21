NYT: успех израильской операции против "Хизбаллы" превзошел ожидания США

Американское издание The New York Times отмечает, что в ходе ударов с воздуха и наземной операции Израилю удалось значительно ослабить политическое и военное руководство "Хизбаллы" и подорвать возможность группировки наносить удары вглубь израильской территории.

NYT заявляет, что успех израильской операции против ливанской группировки превзошел ожидания американской администрации. Но в то же время Израилю не удалось справиться с другой угрозой со стороны "Хизбаллы" – обстрелами приграничных населенных пунктов ракетами малой дальности.

"Пока ракетные обстрелы продолжаются, израильская операция неспособна достичь одной из главных своих целей – обеспечить безопасность севера, что создаст условия для возвращения домой десятков тысяч израильских беженцев", – отмечают авторы материала.

В конфликте между Израилем и ХАМАСом посреднические усилия не увенчались успехом. Однако в Ливане, сообщают источники, есть реальный шанс достичь прекращения огня при посредничестве американского эмиссара Амоса Хохштейна. Сам Хохштейн заявляет, что пришел момент истины.