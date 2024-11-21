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Пресса

NYT: успех израильской операции против "Хизбаллы" превзошел ожидания США

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 21 ноября 2024 г., 10:05 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 10:14
NYT: успех израильской операции против "Хизбаллы" превзошел ожидания США
Пресс-служба ЦАХАЛа

Американское издание The New York Times отмечает, что в ходе ударов с воздуха и наземной операции Израилю удалось значительно ослабить политическое и военное руководство "Хизбаллы" и подорвать возможность группировки наносить удары вглубь израильской территории.

NYT заявляет, что успех израильской операции против ливанской группировки превзошел ожидания американской администрации. Но в то же время Израилю не удалось справиться с другой угрозой со стороны "Хизбаллы" – обстрелами приграничных населенных пунктов ракетами малой дальности.

"Пока ракетные обстрелы продолжаются, израильская операция неспособна достичь одной из главных своих целей – обеспечить безопасность севера, что создаст условия для возвращения домой десятков тысяч израильских беженцев", – отмечают авторы материала.

В конфликте между Израилем и ХАМАСом посреднические усилия не увенчались успехом. Однако в Ливане, сообщают источники, есть реальный шанс достичь прекращения огня при посредничестве американского эмиссара Амоса Хохштейна. Сам Хохштейн заявляет, что пришел момент истины.

Пресса
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