WSJ: эвакуация жителей Рафаха займет 2-3 недели, военная операция продлится не менее 6 недель

По мере ослабления напряженности в отношениях с Ираном израильские военные готовятся к ликвидации сил ХАМАСа в их последнем оплоте – городе Рафах (Рафиах) в юге Газы, где находятся сейчас более миллиона жителей сектора, пишет американское издание Wall Street Journal.

В публикации Керри Келлер-Линн отмечается, что в последние дни ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в Рафахе. Но наземная операция пока не начиналась, хотя подготовка к ней ведется.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявлял, что планируется эвакуация мирного населения перед проведением военной операции в этом районе. Военные рассчитывают переселить жителей Газы в гуманитарные анклавы, которые будут построены в секторе, где беженцы будут обеспечиваться продовольствием, водой, жильем и медицинскими услугами.

По словам египетских чиновников, проинформированных о планах Израиля, готовится переселение мирных жителей из Рафаха в близлежащий Хан-Юнис и другие районы. В Каире исходят из того, что операция по эвакуации жителей Рафаха продлится две-три недели и будет проводиться в координации с США, Египтом и другими арабскими странами, такими как Объединенные Арабские Эмираты. При этом ожидается, что боевые действия в Рафахе продлятся не менее шести недель.

США оказывают давление на Израиль, добиваясь пересмотра плана проведения масштабной операции в Рафахе, отмечает WSJ. Это связано с опасениями, что жертвами боевых действий может стать множество мирных граждан.

Однако власти Израиля твердо намерены такую операцию провести, чтобы ликвидировать последние четыре батальона ХАМАСа, которые находятся в Рафахе. Целью операции также будет ликвидация лидеров боевиков ХАМАСа. При этом одной из главных целей заявляется попытка найти и спасти заложников, которых уже 200 дней террористы удерживают в Газе.