WP: Иран дает понять, что удар по Израилю отложен

Иранское руководство дало на нынешней неделе понять, что обещанного им удара по Израилю не следует ожидать в ближайшее время. Об этом пишет газета Reuters Washington Post. Удар должен стать ответом на приписываемую Израилю ликвидацию в Тегеране главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи.

В первые недели после этой атаки в Тегеране говорили, то их ответ станет разрушительным и покарает Израиль. Теперь же, по заявлению миссии Ирана в ООН, речь идет о "тщательно взвешенном ударе", который не должен сорвать возможное перемирие в секторе Газы.

Командование Корпуса стражей Исламской революции говорит о том, что время на стороне Ирана. "Период ожидания может оказаться продолжительным", – заявляет пресс-секретарь КСИР бригадный генерал Али Мохаммад Наини.

Отчасти декларации о снижении напряженности вызваны демонстрацией США своей военной мощи в ближневосточном регионе – причиной концентрации сил стала необходимость сдерживания Ирана. Однако, отмечает издание, есть еще одна причина – усиление "умеренного лагеря во главе с новоизбранным президентом Масудом Пезешкианом. Этот лагерь стремится к сотрудничеству с западом, а не к конфронтации.

Еще одна статья, опубликованная тем же изданием, говорит о двух игроках, для которых фактор времени важен. В первую очередь, это президент США Джо Байден, который задействует все свое влияние, чтобы заставить Израиль и ХАМАС согласиться на предложенным им план урегулирования.

Второй – это прячущийся в глубоких туннелях под Газой главарь ХАМАСа Яхья Синуар, который, по мнению американцев, поддерживает их предложение. Синуар затягивал время в надежде, что к военным действиям присоединятся Иран или "Хизбалла". На данный момент этого так и не произошло. Вступление в войну "Хизбаллы" повлечет за собой региональный конфликт, который Ирану хотелось бы избежать.

Значительную долю ответственности за то, что военные действия продолжаются, WP возлагает на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который требует полной победы над ХАМАСом и возвращения всех заложников. Ключевым вопросом становится контроль над осью Филадельфия на границе Газы и Египта.

В рамках посреднических усилий премьер-министр Катара Мухаммад бин Абд аль-Рахман аль-Тани намерен отправиться в Тегеран на переговоры с новоизбранным президентом Исламской республики. Однако все внимание направлено на Байдена. Соглашение должно стать важной частью его наследия.