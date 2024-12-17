Документальный фильм "Дела Биби" включен в шорт-лист премии "Оскар"

Документальный фильм "Дела Биби" ("The Bibi Files") режиссеров Алексис Блум и Алекса Гибни, запрещенный к показу в Израиле, вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". 97-я церемония вручения премии пройдет 2 марта 2025 года.

В шорт-лист также включен фильм "Нет другой земли", являющийся совместной работой израильского журналиста Юваля Абраама и Базеля Адры, жителя одной из палестинских деревень в районе Масафер Ятта к югу от Хеврона.

Фильм "Дела Биби" рассказывает о расследовании подозрений в коррупции и злоупотреблении доверием против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. В фильм включены фрагменты допросов Нетаниягу, которые проходили с 2016 по 2018 год. Доступ к этим материалам в прошлом году получил автор-документалист, обладатель премии "Оскар" Алекс Гибни, который стал соавтором фильма "Дела Биби". Среди оказавшихся в распоряжении кинематографистов материалов также фрагменты допросов Сары Нетаниягу, его сына Яира, его соратников и обслуживающего персонала его резиденции. В картину включены интервью бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, бывшего советника Нетаниягу Нира Хефеца, бывшего главы ШАБАКа Ами Аялона и журналиста-расследователя Равива Друкера.

"Эти записи проливают свет на характер Нетаньяху беспрецедентным и необычайным образом, – цитирует Гибни издание Variety. – Они являются убедительным доказательством его продажного и коррумпированного характера и того, как это привело нас к тому, где мы сейчас находимся".

В Израиле действует судебный запрет на показ картины из-за возможного влияния на судебный процесс.