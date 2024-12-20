"Исраэль а-Йом": Герци а-Леви недоволен влиянием Романа Гофмана на Нетаниягу
время публикации: 20 декабря 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 20 декабря 2024 г., 10:43
Журналист газеты "Исраэль а-Йом" Амир Этингер рассказывает о напряженных отношениях между начальником генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Герци а-Леви и военным секретарем главы правительства Биньямина Нетаниягу генерал-майором Романом Гофманом.
Согласно Этингеру, а-Леви считает, что Гофман, который должен быть представителем ЦАХАЛа в канцелярии премьер-министра, стал представителем Нетаниягу в ЦАХАЛе, и что военный секретарь подталкивает главу правительства к действиям, противоречащим позиции генерального штаба.
В частности, Этингер утверждает, что Гофман является активным сторонником передачи ответственности за распределение гуманитарной помощи в Газе ЦАХАЛу, против чего выступает военное командование.
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