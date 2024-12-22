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Пресса

13 канал ИТВ: Прокуратура взвешивает возможность начать расследование против Сары Нетаниягу

Прокуратура
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 22 декабря 2024 г., 23:55 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 00:03
13 канал ИТВ: Прокуратура взвешивает возможность начать расследование против Сары Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

После публикации журналистского расследования Иланы Даян в программе "Увда", где была опубликована WhatsApp-переписка супруги главы правительства Сары Нетаниягу с ныне покойной руководительницей канцелярии премьера Хани Блайвайс, в государственной прокуратуре взвешивают возможность начать уголовное расследование против Сары Нетаниягу. Об этом сообщает в воскресенье, 22 декабря, 13 канал ИТВ.

Напомним, в программе "Увда" утверждалось, что что Сара Нетаниягу посредством главы канцелярии премьер-министра Хани Блайвайс использовала сеть активистов "Ликуда" для оказания давления на противников своего мужа, в том числе организуя травлю в отношении обвинительницы по делам Нетаниягу Лиат Бен-Ари, Адас Кляйн, ключевой свидетельницы по "делу о подарках", Авихая Мандельблита, занимавшего в тот период пост генпрокурора.

При этом в государственной прокуратуре признают, что вероятность возбуждения уголовного дела против Сары Нетаниягу невысока, так как существует ряд юридических сложностей.

Прежде всего, речь идет о переписке, которая каким-то образом была получена журналистами из телефона умершей женщины, и использовать такие материалы в суде будет крайне сложно.

В "Ликуде" прокомментировали журналистское расследование Иланы Даян стремлением СМИ восстановить обвиняющий Нетаниягу дискурс в обществе после того, как необоснованные обвинения против премьер-министра "рассыпались в суде".

Пресса
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