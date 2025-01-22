WSJ: Трамп дал 100 дней на прекращение войны в Украине

Как сообщает издание Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поставил перед своим представителем по Украине Китом Келлогом задачу: в стодневный срок положить конец военному конфликту между Украиной и Россией.

Согласно публикации, Келлог не является самостоятельной фигурой и будет выполнять указания Трампа, который возьмет ситуацию под личный контроль и будет вести прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Политики уже высказывали заинтересованность в встрече.

Издание отмечает, что в ходе предвыборной кампании, говоря о том, что конфликт можно урегулировать за сутки, Трамп не отдавал себе отчет в сложности стоящей перед ним задачи. WSJ говорит о том, что и 10-дневный срок вызывает сомнения.

Сразу после вступления в должность президент США заявил, что Путин уничтожает Россию, отказываясь от прекращения войны в Украине. Он также рассказал, что намерен встретиться с Путиным в ближайшее время.

"Он должен заключить соглашение. Не делая этого, он уничтожает Россию. У России будут большие проблемы, если Путин откажется от соглашения. Посмотрите на их экономику, на инфляцию", – сказал Трамп. Это заявление стало самым жестким, сделанным Трампом по российской тематике.

По словам Трампа, подготовка к встрече с Путиным уже началась, а украинский президент Владимир Зеленский готов к заключению соглашения. Новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение огня в Украине является приоритетом президента.