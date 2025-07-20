WSJ: администрация Трампа пришла к выводу о невозможности отказа от услуг SpaceX

Администрация президента США Дональда Трампа пришла к выводу о невозможности отказа от большинства контрактов с компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, пишет The Wall Street Journal.

Примерно полтора месяца назад издание The Washington Post писало, что Пентагон и Американское космическое агентство (NASA) пытаются убедить компании, конкурирующие со SpaceX, производить альтернативные космические аппараты и ракеты.

Процесс поиска альтернатив начался на фоне конфликта Трампа с Маском.

Параллельно был начат процесс выявления случаев неэффективного расходования средств при заключении многомиллиардных контрактов со SpaceX.

По итогам анализа чиновники Белого дома пришли к выводу, что SpaceX является одной из главных компаний в сфере ракетных запусков и предоставления услуг спутниковой интернет-связи. Соглашения с компанией были признаны необходимыми для деятельности министерства обороны и NASA. Тем не менее власти планируют в дальнейшем более детально изучить некоторые из госконтрактов, отмечается в публикации WSJ.

В статье WSJ указано, что в апреле 2025 года года Пентагон заключил со SpaceX контракт "на запуски в интересах национальной безопасности" на сумму $5,9 млрд. NASA рассчитывает, что в конце июля SpaceX доставит на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж.

Ранее Трамп пригрозил расторгнуть контракты SpaceX, а Маск заявил, что прекратит полеты корабля Dragon, что лишит NASA возможности доставлять астронавтов на МКС. Позже Маск сказал, что не будет прекращать программу Dragon. Но его поведение вызвало серьезную обеспокоенность в NASA и Пентагоне, так как государство зависит от SpaceX в решении важнейших задач, включая секретные миссии. При этом SpaceX очевидно доминирует в космической отрасли США, значительно опередив конкурентов.