x
22 июля 2025
|
последняя новость: 10:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 июля 2025
|
22 июля 2025
|
последняя новость: 10:05
22 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

CNN: в Ас-Суэйде был казнен гражданин США

Сирия
Друзы
время публикации: 22 июля 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 10:00
CNN: в Ас-Суэйде был казнен гражданин США
Omar Sanadiki/AP

Как передает телеканал CNN, в ходе боев в сирийской Ас-Суэйде был расстрелян гражданин США Хосам Сарайя. 35-летний друз был казнен вместе еще с семью мужчинами своей семьи. Это произошло 17 июля.

Выяснить, что он стал жертвой расправы над друзами, позволил видеоролик, запечатлевший казнь и получивший широкое распространение в социальных сетях. На нем можно увидеть, как люди в военной форме, чьи лица скрыты масками, с криками "Аллах велик" расстреливают восьмерых мужчин.

Канал установил, что видео действительно снято в Ас-Суэйде. Однако из него неясно, кто несет ответственность за расправу – бедуинские боевики или сирийские военные. Отметим, что в армию было набрано множество боевиков исламистских группировок, пришедших к власти в Сирии. Канал направил запрос сирийскому правительству.

Как рассказывают близкие Хосама, он получил образование в США, но некоторое время назад вернулся на родину, чтобы ухаживать за своим отцом. Они говорят, что члены семьи защищали свой дом с оружием в руках, но были вынуждены сдаться. После этого все мужчины, независимо от возраста, были казнены, остались только женщины и девочки.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2025

SOHR: ЦАХАЛ атаковал колонну боевиков-бедуинов в Ас-Суэйде, на юге Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 июля 2025

"Аш-Шарк аль-Аусат": начата эвакуация бедуинских семей из Ас-Суэйды
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 июля 2025

Президент Сирии: "Призываем все стороны соблюдать прекращение огня"