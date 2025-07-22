CNN: в Ас-Суэйде был казнен гражданин США

Как передает телеканал CNN, в ходе боев в сирийской Ас-Суэйде был расстрелян гражданин США Хосам Сарайя. 35-летний друз был казнен вместе еще с семью мужчинами своей семьи. Это произошло 17 июля.

Выяснить, что он стал жертвой расправы над друзами, позволил видеоролик, запечатлевший казнь и получивший широкое распространение в социальных сетях. На нем можно увидеть, как люди в военной форме, чьи лица скрыты масками, с криками "Аллах велик" расстреливают восьмерых мужчин.

Канал установил, что видео действительно снято в Ас-Суэйде. Однако из него неясно, кто несет ответственность за расправу – бедуинские боевики или сирийские военные. Отметим, что в армию было набрано множество боевиков исламистских группировок, пришедших к власти в Сирии. Канал направил запрос сирийскому правительству.

Как рассказывают близкие Хосама, он получил образование в США, но некоторое время назад вернулся на родину, чтобы ухаживать за своим отцом. Они говорят, что члены семьи защищали свой дом с оружием в руках, но были вынуждены сдаться. После этого все мужчины, независимо от возраста, были казнены, остались только женщины и девочки.