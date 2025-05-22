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Пресса

Axios: источники в Иерусалиме подтвердили готовность Израиля к нанесению "быстрого" удара по Ирану

Иран
Израиль
время публикации: 22 мая 2025 г., 01:58 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 02:04
Axios: источники в Иерусалиме подтвердили готовность Израиля к нанесению "быстрого" удара по Ирану
Пресс-служба ЦАХАЛа

Издание Axios опубликовало статью

израильского журналиста Барака Равида, в которой он приводит слова двух источников в Иерусалиме, которые подтвердили, что Израиль готовится нанести "быстрый" удар по ядерным объектам Ирана в случае провала переговоров между США и Ираном.

В частности, один из собеседников издания заявил: израильские военные полагают, что "оперативное окно" для успешной операции может скоро закрыться, поэтому Израилю придется действовать быстро, если переговоры не увенчаются успехом.

Оба источника журналиста подтвердили сообщение CNN о том, что ЦАХАЛ проводит учения и ведет другие приготовления к возможной операции в Иране. "Было много учений, и американские военные видят и понимают, что Израиль готовится", – цитирует Барак Равид одного из собеседников.

Собеседник издания также сказал: Нетаниягу ожидает, что Трамп, в случае срыва переговоров, будет разочарован и даст добро на операцию.

21 мая телеканал CNN сообщил, что США располагают новыми разведданными, свидетельствующими о том, что Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам в Иране, в то время как администрация Трампа пытается решить проблему с Тегераном дипломатическим путем. Источники телеканала в Вашингтоне подчеркивали: в данный момент нет ясности относительно того, приняло ли израильское руководство окончательное решение по поводу Ирана. И в самом Белом доме нет единодушия в оценке вероятности того, что Израиль решится на этот шаг.

Пресса
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