Axios: источники в Иерусалиме подтвердили готовность Израиля к нанесению "быстрого" удара по Ирану

Издание Axios опубликовало статью

израильского журналиста Барака Равида, в которой он приводит слова двух источников в Иерусалиме, которые подтвердили, что Израиль готовится нанести "быстрый" удар по ядерным объектам Ирана в случае провала переговоров между США и Ираном.

В частности, один из собеседников издания заявил: израильские военные полагают, что "оперативное окно" для успешной операции может скоро закрыться, поэтому Израилю придется действовать быстро, если переговоры не увенчаются успехом.

Оба источника журналиста подтвердили сообщение CNN о том, что ЦАХАЛ проводит учения и ведет другие приготовления к возможной операции в Иране. "Было много учений, и американские военные видят и понимают, что Израиль готовится", – цитирует Барак Равид одного из собеседников.

Собеседник издания также сказал: Нетаниягу ожидает, что Трамп, в случае срыва переговоров, будет разочарован и даст добро на операцию.

21 мая телеканал CNN сообщил, что США располагают новыми разведданными, свидетельствующими о том, что Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам в Иране, в то время как администрация Трампа пытается решить проблему с Тегераном дипломатическим путем. Источники телеканала в Вашингтоне подчеркивали: в данный момент нет ясности относительно того, приняло ли израильское руководство окончательное решение по поводу Ирана. И в самом Белом доме нет единодушия в оценке вероятности того, что Израиль решится на этот шаг.