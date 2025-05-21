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Пресса

"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС уведомил родных Мухаммада Синуара, что он погиб

Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 21 мая 2025 г., 18:18 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 18:27
"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС уведомил родных Мухаммада Синуара, что он погиб
Пресс-служба ЦАХАЛа

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на два "палестинских источника" написало

в среду, 21 мая, что лидер ХАМАСа Мухаммад Синуар был убит вместе с другими командирами "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа) в результате авиаудара по туннелю в окрестностях Европейской больницы в Хан-Юнисе.

Один из источников издания утверждает, что ХАМАС уведомил семью Синуара о его гибели два дня назад, аналогичные сообщения получили семьи боевиков, находившихся в туннели.

По словам источника, после удара спецподразделение "Бригад Изаддина аль-Касама" побывало в разрушенном туннеле и подтвердило, что Синуар погиб. Через день боевики вернулись в туннель и перенесли тела в другой туннель, где временно их забросали землей. Родственникам убитых боевиков сообщили, что тела не перенесли на поверхность земли по соображениям безопасности.

Пресса
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