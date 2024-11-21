12-й телеканал: начштаба "Голани" попросил известного краеведа помочь найти боевиков в древней крепости

Новостная служба 12 канала ИТВ рассказывает подробности боестолкновения, в ходе которого погиб 71-летний израильский краевед Зеэв Ханох Эрлих (в официальном уведомлении ЦАХАЛа говорилось, что погибшему было 70 лет), и раскрывает обстоятельства, которые привели пожилого исследователя на передовую.

По сообщению 12 канала ИТВ, начальник штаба бригады "Голани" полковник резерва Йоав Яром принял решение впустить Зеэва Ханоха Эрлиха в Южный Ливан, и это решение было продиктовано оперативной необходимостью: за несколько дней до инцидента в данном районе боевики "Хизбаллы" убили бойца "Голани".

Поскольку военнослужащие не могли понять, где скрываются боевики, они решили обратиться к известному археологу, исследователю и краеведу Зеэву Эрлиху, который очень хорошо знает этот район: террористы используют в качестве выхода из подземной инфраструктуры "Хизбаллы" древнюю крепость, гробницу пророка Шимона возле современной ливанской деревни Шэма.

По информации издания, исследователь откликнулся на просьбу армии, но Йоав Яром не проверил, был ли Зеэв Ханох Эрлих мобилизован в качестве резервиста и получил ли он разрешение на въезд в Ливан. Эрлих прибыл в Ливан в военной форме и в бронежилете, с точки зрения военнослужащих, он был защищен. Они вошли в крепость, и Эрлих привел их к шахте, там они столкнулись с вооруженными террористами, Зеэв Ханох Эрлих и сержант Гур Кехати были убиты, начштаба бригады "Голани" полковник резерва Йоав Яром был ранен.

Военная полиция под контролем командующего Северным военным округом ведет расследование обстоятельств происшествия, проверяется, в частности, подозрение о халатности: почему не были получены все разрешения, и каким образом человек, который фактически не был мобилизован, был приглашен на помощь военным.

Начальник управления кадров ЦАХАЛа признал Зеэва Ханоха Эрлиха погибшим в бою военнослужащим, исходя из предпосылок, что раз он был приглашен военными, армия несет ответственность за его гибель. Глава генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци А-Леви запросил результаты расследования, которые будут переданы примерно через неделю.