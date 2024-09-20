N12: по предварительным данным, причиной крушения вертолета "Яншуф" в Рафиахе была пыль

Военнослужащим, пострадавшим при крушении военного вертолета UH-60 Black Hawk "Яншуф" в Рафиахе, а также родственникам двоих военнослужащих, погибших при крушении, были представлены предварительные результаты расследования обстоятельств аварии.

Как сообщает в пятницу, 20 сентября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ, основным фактором, приведшим к крушению вертолета, стала пыль на посадочной площадке.

По результатам расследования будут сделаны оперативные выводы, которые в дальнейшем будут применяться ЦАХАЛом для предотвращения подобных происшествий в будущем. В частности, планируется значительно улучшить состояние посадочных площадок, включая создание специального покрытия для них.

Напомним, авария произошла в ночь на 11 сентября на юге сектора Газы, куда вертолет спасательного подразделения 669 "Яншуф" прибыл для эвакуации военнослужащего, получившего тяжелые ранения в перестрелке с террористами. Посадка осуществлялась в крайне сложных условиях в боевой обстановке.

По свидетельству механика вертолета, получившего ранения в результате инцидента, приземлиться было очень сложно, и экипаж вертолета заходил на посадку дважды. По данным расследования, при приземлении вертолета поднялись облака пыли, что в сочетании с темнотой сильно ограничило видимость. По всей видимости, экипаж потерял ориентиры, почти не видел место приземления и с трудом определял точное местоположение вертолета.

Вертолет упал на левый бок, погибли двое военнослужащих – старшина резерва Даниэль Алуш, 37 лет, из Тель-Авива, боец ​​Специального спасательного тактического подразделения (669) и старшина резерва Том Иш-Шалом, 38 лет, из Нес-Арим, боец ​​Специального спасательного тактического подразделения (669).

В том же инциденте были тяжело ранены женщина-пилот и мужчина-пилот, а также бортмеханик из 123-й эскадрильи. Тяжелые ранения получили военврач-резервист и резервист из 669-го спасательного подразделения. Также травмы средней тяжести получили санитар-резервист из 669-го спасательного подразделения и бортмеханик из 123-й эскадрильи.