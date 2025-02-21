x
21 февраля 2025
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 февраля 2025
|
21 февраля 2025
|
последняя новость: 12:53
21 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Канцелярия Нетаниягу обвинила журналистов в "повторении пропаганды ХАМАСа"

Биньямин Нетаниягу
СМИ
время публикации: 21 февраля 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 12:29
Канцелярия Нетаниягу обвинила журналистов в "повторении пропаганды ХАМАСа"
Chaim Goldberg/Flash90

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу опубликовала опровержение ранее публиковавшихся в СМИ утверждений о том, что у Одеда Лифшица "были все шансы выйти в последний день предыдущей сделки по освобождению заложников".

"Барак Равид снова пойман на вопиющей грубой лжи, когда он обвинил правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в смерти Одеда Лифшица, – гласит официальное заявление офиса премьер-министра. – По словам Равида, ХАМАС предложил освободить Лифшица в последний день предыдущей сделки по освобождению заложников, 1 декабря 2023 года, но правительство Израиля якобы отказало, тем самым не допустив его освобождение, пока он был жив".

"Однозначные разведданные четко установили: Одед Лифшиц был убит в плену ХАМАСа за месяц до сделки, в конце октября 2023 года", – подчеркивается в заявлении канцелярии премьера.

"Журналист "Гаарец" Ури Мисгав также клеветал на Израиль, опубликовав вчера текст: "Нет предела цинизму Нетаниягу в отношении семьи Бибас. Шири и ее маленькие дети, вероятно, погибли в результате бомбардировок ВВС на раннем этапе войны, и правительство Израиля причастно к их гибели", – цитируется далее в заявлении канцелярии Биньямина Нетаниягу. – "Но и здесь факты опровергают ложь: патологоанатомическое исследование, проведенное накануне, однозначно установило: Ариэль и Кфир Бибас были жестоко убиты в плену ХАМАСа, а не погибли от бомбардировок ЦАХАЛа".

Представители канцелярии премьер-министра далее указывают, что "создатели фейковых новостей потеряли всякую сдержанность в позорной пропагандистской кампании, которую они ведут против Биньямина Нетаниягу: они повторяют пропаганду ХАМАСа и наносят ущерб Государству Израиль".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 февраля 2025

Нетаниягу против силовиков. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 января 2025

Нетаниягу: “Прекращение огня на первом этапе – временное”
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

Канцелярия Нетаниягу: "Утверждения, что освобождение заложников ускорил ХАМАС – абсурд"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 февраля 2025

Канцелярия Нетаниягу опровергла сообщения о прогрессе на переговорах