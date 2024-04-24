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Reuters: ЦАХАЛ готов немедленно начать операцию в Рафахе

время публикации: 24 апреля 2024 г., 16:31 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 16:31
Reuters: ЦАХАЛ готов немедленно начать операцию в Рафахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильские военные готовы начать операцию в Рафахе (Рафиахе) на юге сектора Газы в любой момент, командование ЦАХАЛа ждет решения правительства, передает агентство Reuters.

Источник в оборонных структурах Израиля заявил агентству, что ЦАХАЛ провел необходимую подготовку для взятия Рафаха.

Сообщается также, что Израиль закупил десятки тысяч палаток для гражданских лиц, которых он намерен эвакуировать из Рафаха в ближайшие недели перед началом военной операции.

Ранее американское издание Wall Street Journal писало со ссылкой на египетских чиновников, проинформированных о планах Израиля, что готовится переселение мирных жителей из Рафаха в близлежащий Хан-Юнис и другие районы. В Каире исходят из того, что операция по эвакуации жителей Рафаха продлится две-три недели и будет проводиться в координации с США, Египтом и другими арабскими странами, такими как Объединенные Арабские Эмираты. При этом ожидается, что боевые действия в Рафахе продлятся не менее шести недель.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2024

В преддверии военных действий в Рафиахе в Хан-Юнисе создают палаточный городок
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 апреля 2024

WSJ: эвакуация жителей Рафаха займет 2-3 недели, военная операция продлится не менее 6 недель