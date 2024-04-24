Reuters: ЦАХАЛ готов немедленно начать операцию в Рафахе

Израильские военные готовы начать операцию в Рафахе (Рафиахе) на юге сектора Газы в любой момент, командование ЦАХАЛа ждет решения правительства, передает агентство Reuters.

Источник в оборонных структурах Израиля заявил агентству, что ЦАХАЛ провел необходимую подготовку для взятия Рафаха.

Сообщается также, что Израиль закупил десятки тысяч палаток для гражданских лиц, которых он намерен эвакуировать из Рафаха в ближайшие недели перед началом военной операции.

Ранее американское издание Wall Street Journal писало со ссылкой на египетских чиновников, проинформированных о планах Израиля, что готовится переселение мирных жителей из Рафаха в близлежащий Хан-Юнис и другие районы. В Каире исходят из того, что операция по эвакуации жителей Рафаха продлится две-три недели и будет проводиться в координации с США, Египтом и другими арабскими странами, такими как Объединенные Арабские Эмираты. При этом ожидается, что боевые действия в Рафахе продлятся не менее шести недель.