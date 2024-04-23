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Израиль

В преддверии военных действий в Рафиахе в Хан-Юнисе создают палаточный городок

время публикации: 23 апреля 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 23 апреля 2024 г., 16:28
В преддверии военных действий в Рафиахе в Хан-Юнисе создают палаточный городок
AP Photo/Hatem Ali

ЦАХАЛ готовится к расширению военных действий в секторе Газы и началу операции в Рафиахе, в связи с чем в Хан-Юнисе создается палаточный городок для беженцев. Как сообщает во вторник, 23 апреля, "Исраэль Айом", палаточный городок появился на последних спутниковых фотографиях местности.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что подготовка к эвакуации жителей Рафиаха и беженцев из северной части сектора Газы, которые провели эти месяцы в Рафиахе в подобных же палаточных городках, займет две-три недели. Эвакуация будет проведена при согласовании с США, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими задействованными государствами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявлял, что планируется эвакуация мирного населения перед проведением военной операции в этом районе. Военные рассчитывают переселить жителей Газы в гуманитарные анклавы, которые будут построены в секторе, где беженцы будут обеспечиваться продовольствием, водой, жильем и медицинскими услугами.

По словам египетских чиновников, проинформированных о планах Израиля, готовится переселение мирных жителей из Рафаха в близлежащий Хан-Юнис и другие районы. В Каире исходят из того, что операция по эвакуации жителей Рафаха продлится две-три недели и будет проводиться в координации с США, Египтом и другими арабскими странами, такими как Объединенные Арабские Эмираты. При этом ожидается, что боевые действия в Рафахе продлятся не менее шести недель.

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