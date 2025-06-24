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The Marker: Португалия ужесточает политику натурализации, среди пострадавших – сефардские евреи

Португалия
время публикации: 24 июня 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 21:45
The Marker: Португалия ужесточает политику натурализации, среди пострадавших – сефардские евреи
AP Photo/Mark Lennihan

Правительство Португалии приняло решение об ужесточении иммиграционной политики и изменении критериев получения гражданства. Среди тех, кто пострадает в результате реформы –потомки евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в конце XV века.

Иностранцы смогут подавать просьбу о гражданстве не через пять, а через десять лет постоянного проживания в Португалии. При этом для граждан стран, где португальский язык является государственным, таким как Бразилия и Ангола, срок ожидания составит семь лет.

"У соискателей должна быть связь с Португалией", – заявил министр при президенте Антониу Лейтау Амару. Он также отметил, что, если раньше от соискателей гражданства требовалось владение португальским языком, теперь им придется подтвердить знакомство с культурой страны.

Натурализованные граждане, совершившие серьезное преступление, могут быть лишены гражданства. Воссоединение семей будет возможно только в случае, когда иммигрант легально прожил в стране два года и речь идет о его несовершеннолетних детях.

Согласно изданию The Marker, новые нормативные акты лишают потомков выходцев из Испании и Португалии возможности получить гражданство. Однако отмечается, что уже получившие гражданство его не лишатся, а рассмотрение уже поданных прошений будет продолжено.

Решение принято на фоне резкого увеличения числа мигрантов и роста анти-иммигрантских настроений в Европе. Мигранты составляют около 15% населения Португалии, что почти в три раза больше, чем в 2019 году.

Пресса
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