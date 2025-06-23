WSJ: Израиль заинтересован в завершении военных действий

Как пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на израильские и арабские источники, Израиль заинтересован в завершении военных действий против Ирана, чтобы воспользоваться успехом ударов по ядерным объектам.

В ближайшие дни Израиль намерен завершить атаки по намеченным целям, после чего появится возможность завершить военные действия. Однако многое будет зависеть от Ирана. Скорее всего, Иран не захочет оставлять без ответа американские удары.

Однако именно эти удары способствовали достижению поставленных Израилем целей. Израильские представители рассчитывают, что Иран согласится сесть за стол переговоров и достичь соглашение о прекращении военной ядерной программы.

При этом Израиль готов продолжать атаки объектов на территории Ирана, как сейчас делает в Ливане с объектами "Хизбаллы", несмотря на прекращение огня. Глава правительства Биньямин Нетаниягу 22 июня заявил, что Израиль очень близок к достижению цели и не даст втянуть себя в войну на истощение.