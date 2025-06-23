x
23 июня 2025
|
последняя новость: 17:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 17:19
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Израиль заинтересован в завершении военных действий

Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 16:30
WSJ: Израиль заинтересован в завершении военных действий
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на израильские и арабские источники, Израиль заинтересован в завершении военных действий против Ирана, чтобы воспользоваться успехом ударов по ядерным объектам.

В ближайшие дни Израиль намерен завершить атаки по намеченным целям, после чего появится возможность завершить военные действия. Однако многое будет зависеть от Ирана. Скорее всего, Иран не захочет оставлять без ответа американские удары.

Однако именно эти удары способствовали достижению поставленных Израилем целей. Израильские представители рассчитывают, что Иран согласится сесть за стол переговоров и достичь соглашение о прекращении военной ядерной программы.

При этом Израиль готов продолжать атаки объектов на территории Ирана, как сейчас делает в Ливане с объектами "Хизбаллы", несмотря на прекращение огня. Глава правительства Биньямин Нетаниягу 22 июня заявил, что Израиль очень близок к достижению цели и не даст втянуть себя в войну на истощение.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 июня 2025

The Atlantic: "Все понимают, что дни Хаменеи сочтены"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июня 2025

ABC News: США и Израиль отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана год назад
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июня 2025

New York Times: США атаковали Иран, посчитав, что ЦАХАЛ задержал ядерную программу всего на полгода