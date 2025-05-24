"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС переживает беспрецедентный кризис в сфере экономики и безопасности

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" опубликовало большую статью о сегодняшнем положении ХАМАСа, в которой утверждается, что организация столкнулась с самыми серьезными трудностями за всю свою историю со дня основания в 1987 году.

При этом кризис ХАМАСа не ограничивается сектором Газы, но распространяется на Иудею и Самарию, а также на Ливан. Особенно сильно кризис проявляется в области безопасности и экономики, считает "Аш-Шарк аль-Аусат". Кроме того, значительно снизился уровень народной поддержки ХАМАСа.

Источники в ХАМАСе сообщили, что организация практически не в состоянии платить зарплаты своим чиновникам в Газе, а также боевикам из боевого крыла "Иззаддин аль-Касам". По данным этих источников, за последние четыре месяца госслужащие в секторе Газы, связанные с ХАМАСом, получили не более 900 шекелей, что, естественно бюджетов , вызвало их возмущение.

Министерства здравоохранения и социального обеспечения вынуждены полагаться только на международные организации, снабжающие Газы топливом и лекарствами. Источники сообщают, что семьи убитых активистов ХАМАСа и раненых членов его боевого крыла, а также родственники заключенных не получают свои пособия регулярно, как это было прежде.