WP: Белый дом внезапно уволил десятки сотрудников СНБ

Администрация Белого дома внезапно уволила десятки сотрудников Совета национальной безопасности после принятия решения о сокращении кадров, пишет издание The Washington Post.

WP пишет, что среди уволенных есть как кадровые сотрудники, так и политические назначенцы.

В публикации Эллен Накашимы и Адама Тейлора отмечается, что сокращения последовали за увольнением Майка Уолтца с поста Советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. В настоящее время этот пост передан госсекретарю США Марко Рубио.

Трамп заявил, что намерен назначить Уолтца послом США в Организации Объединенных Наций.