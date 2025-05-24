WP: Белый дом внезапно уволил десятки сотрудников СНБ
время публикации: 24 мая 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 07:22
Администрация Белого дома внезапно уволила десятки сотрудников Совета национальной безопасности после принятия решения о сокращении кадров, пишет издание The Washington Post.
WP пишет, что среди уволенных есть как кадровые сотрудники, так и политические назначенцы.
В публикации Эллен Накашимы и Адама Тейлора отмечается, что сокращения последовали за увольнением Майка Уолтца с поста Советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. В настоящее время этот пост передан госсекретарю США Марко Рубио.
Трамп заявил, что намерен назначить Уолтца послом США в Организации Объединенных Наций.
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