x
24 мая 2025
|
последняя новость: 07:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 мая 2025
|
24 мая 2025
|
последняя новость: 07:49
24 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WP: Белый дом внезапно уволил десятки сотрудников СНБ

США
Дональд Трамп
время публикации: 24 мая 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 07:22
Марко Рубио и Майк Уолтц
Saul Loeb/Pool Photo via AP

Администрация Белого дома внезапно уволила десятки сотрудников Совета национальной безопасности после принятия решения о сокращении кадров, пишет издание The Washington Post.

WP пишет, что среди уволенных есть как кадровые сотрудники, так и политические назначенцы.

В публикации Эллен Накашимы и Адама Тейлора отмечается, что сокращения последовали за увольнением Майка Уолтца с поста Советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. В настоящее время этот пост передан госсекретарю США Марко Рубио.

Трамп заявил, что намерен назначить Уолтца послом США в Организации Объединенных Наций.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 мая 2025

Washington Post: одной из причин отставки Уолтца стало его тесное сотрудничество с Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 мая 2025

Трамп выдвинул кандидатуру Майкла Уолтца на пост посла США в ООН
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 мая 2025

CBS News: Трамп увольняет советника, случайно добавившего журналиста в секретный чат