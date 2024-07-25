От "лживого" до "предельно точного". Американские СМИ комментируют речь Нетаниягу

Американские СМИ комментируют выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу перед двумя палатами американского Конгресса. Следует признать, что значительно большее внимание уделяется перипетиям президентской кампании.

Газета The Washington Post назвала речь Нетаниягу непримиримой. Он назвал "чушью" критику действий Израиля в ООН и утверждения международных юридических инстанций о совершенных в Газе военных преступлениях, а участников пропалестинских манифестаций объявил "идиотами", действующими в интересах Ирана.

Единственный приемлемый вариант окончания войны с точки зрения израильского лидера является полная победа над ХАМАСом. Его видение будущего Газы разительно отличается от предложенного президентом США Джо Байденом. Нетаниягу заявил, что Израиль защищает все демократии мира и попросил США активизировать поставки оружия.

Телеканал CNN отметил, что Нетаниягу выступил с речью в критический момент войны, когда достигнут прогресс на переговорах о возвращении заложников. Однако он предложил воевать до победы. Заявления главы правительства о том, что Израиль делает все возможное для снижения потерь среди мирного населения сектора Газы канал называет "лживыми".

CNN также отмечает, что конгрессвумен Рашида Тлаиб, единственная представительница в Конгрессе палестинской общины США, не стала покидать заседание, но прослушала речь Нетаниягу с транспарантом, на одной стороне которого было написано "Военный преступник", а на другой "Виновен в геноциде".

Телеканал Fox News, придерживающийся республиканских позиций, уделил особое внимание части речи Нетаниягу, направленной против участников антивоенных демонстраций в США. Он обвинил Иран в финансировании этих выступлений, а геев, выступающих в поддержку Газы, Нетаниягу сравнил с цыплятами, выступающими в поддержку сети закусочных KFC.

"Мы защищаем не только себя, мы защищаем вас. Наши враги – это ваши враги, наша борьба – это ваша борьба, наша победа – это ваша победа. Она уже видна. Поражение ХАМАСа станет поражением всей иранской оси террора", – цитирует Нетаниягу телеканал.

Газета New York Post отметила, что израильский лидер дал предельно точное описание ситуации на Ближнем Востоке как борьбы цивилизации с варварством, увязав интересы Израиля и США. Он поблагодарил президента Джо Байдена за помощь. Он пригласил с собой героев, участвовавших в отражении нападения ХАМАСа.

Нетаниягу призвал к формированию регионального альянса с участием США для противостояния иранской угрозе, напомнив об участии арабских государств в отражении иранского удара по Израилю. "Такое партнерство вполне логично – кто бы ни занимал Белый дом", – подводит итог издание.