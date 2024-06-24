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The National: руководство ХАМАСа может перебраться из Катара в Ирак

время публикации: 24 июня 2024 г., 21:44 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 21:51
The National: руководство ХАМАСа может перебраться из Катара в Ирак
AP Photo/Vahid Salemi

Выходящая в Объединенных Арабских Эмиратах газета The National утверждает, что руководство группировки ХАМАС планирует перебраться из Катара в Ирак. Причина этого – сильное американское давление на Катар с целью заставить ХАМАС проявить гибкость на переговорах с Израилем.

Источники издания сообщили, что правительство Ирака еще месяц назад дало согласие на переезд. Ирак возьмет на себя обязательства по защите руководства, учреждений и личного состава группировки.

Согласно публикации, вопрос обсуждался на переговорах лидера группировки Исмаила Ханийи с представителями иракского и иранского правительств. Эту информацию подтвердили депутат парламента Ирака и глава политической партии, тесно связанной с Ираном.

Собеседники издания подчеркивают: вопрос о переезде ХАМАСа в Багдад вызывает в Ираке полемику, лидеры суннитской и курдской общин опасаются, что это отрицательно отразится на отношениях с США. "Несмотря на разногласия, решение о переезде ХАМАСа пересмотрено не будет", – говорят они.

Дата переезда еще не определена, однако в Багдаде уже несколько недель действует политическое представительство группировки, возглавляемое Мухаммадом аль-Хафи. В ближайшее время планируется открыть и пресс-офис.

Напомним: согласно публикациям СМИ, Катар пригрозил руководству ХАМАСа высылкой, если группировка не пойдет на уступки на переговорах с Израилем. Публикация свидетельствует, что палестинские террористы готовы к такому развитию ситуации. В Ираке давить на ХАМАС будет значительно сложнее.

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