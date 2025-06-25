x
25 июня 2025
|
последняя новость: 06:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июня 2025
|
25 июня 2025
|
последняя новость: 06:05
25 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Washington Post: соглашение между администрацией США и Гарвардским университетом произведет фурор

США
СМИ
время публикации: 25 июня 2025 г., 05:45 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 05:46
Washington Post: соглашение между администрацией США и Гарвардским университетом произведет фурор
AP Photo/Charles Krupa

Администрация президента США Дональда Трампа активизирует переговоры с Гарвардским университетом, чтобы положить конец многомесячной битве с этим элитным учебным заведением, пишет The Washington Post. Как отмечают два высокопоставленных чиновника Белого дома, переговоры активизированы на фоне юридических побед университета в суде.

22 мая администрация Трампа приостановила программу приема и обучения иностранных студентов в Гарвардском университете, в котором после 7 октября 2023 года проходили массовые пропалестинские выступления.

Как пишут Эмили Дэвис, Джастин Макдэниел, Даниэль Дуглас-Гэбриел и Сьюзан Сверлуга, ожидается, что юридическая сделка будет достигнута к концу июня 2025 года.

Один чиновник заявил WP, что соглашение произведет достаточно большой фурор, чтобы "по сути стать образцом для остальной части высшего образования".

Гарвард отказался от комментариев.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 июня 2025

Госдеп возобновляет выдачу виз иностранным студентам, но их будут проверять на враждебность США
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 июня 2025

Суд приостановил действие указа Трампа о запрете на обучение иностранцев в Гарвардском университете