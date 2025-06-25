Washington Post: соглашение между администрацией США и Гарвардским университетом произведет фурор
Администрация президента США Дональда Трампа активизирует переговоры с Гарвардским университетом, чтобы положить конец многомесячной битве с этим элитным учебным заведением, пишет The Washington Post. Как отмечают два высокопоставленных чиновника Белого дома, переговоры активизированы на фоне юридических побед университета в суде.
22 мая администрация Трампа приостановила программу приема и обучения иностранных студентов в Гарвардском университете, в котором после 7 октября 2023 года проходили массовые пропалестинские выступления.
Как пишут Эмили Дэвис, Джастин Макдэниел, Даниэль Дуглас-Гэбриел и Сьюзан Сверлуга, ожидается, что юридическая сделка будет достигнута к концу июня 2025 года.
Один чиновник заявил WP, что соглашение произведет достаточно большой фурор, чтобы "по сути стать образцом для остальной части высшего образования".
Гарвард отказался от комментариев.