Washington Post: соглашение между администрацией США и Гарвардским университетом произведет фурор

Администрация президента США Дональда Трампа активизирует переговоры с Гарвардским университетом, чтобы положить конец многомесячной битве с этим элитным учебным заведением, пишет The Washington Post. Как отмечают два высокопоставленных чиновника Белого дома, переговоры активизированы на фоне юридических побед университета в суде.

22 мая администрация Трампа приостановила программу приема и обучения иностранных студентов в Гарвардском университете, в котором после 7 октября 2023 года проходили массовые пропалестинские выступления.

Как пишут Эмили Дэвис, Джастин Макдэниел, Даниэль Дуглас-Гэбриел и Сьюзан Сверлуга, ожидается, что юридическая сделка будет достигнута к концу июня 2025 года.

Один чиновник заявил WP, что соглашение произведет достаточно большой фурор, чтобы "по сути стать образцом для остальной части высшего образования".

Гарвард отказался от комментариев.