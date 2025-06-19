Госдеп возобновляет выдачу виз иностранным студентам, но их будут проверять на враждебность США

Государственный департамент США разослал посольствам и консульствам директиву, разрешающую возобновить выдачу виз иностранным студентам. Для получения документа соискатели должны будут пройти проверку, сообщает CNN.

Им необходимо будет доказать отсутствие враждебного отношения к гражданам США, американской культуре, государственным институтам и принципам, на которых основано государство.

Будет проведена проверка профилей соискателя в социальных сетях, а также всего "сетевого присутствия" – истории поиска, присутствия в различных базах данных. Имена будут проверены поисковыми программами. Отказ предоставить доступ может стать основанием для отказа в визе.

Плата за обучение иностранных студентов – важная статья финансовых поступлений университетов. Несколько недель назад процесс выдачи виз был приостановлен в связи с антиизраильскими манифестациями в учебных заведениях. Был начат отзыв виз у активистов этих выступлений. Гарвард лишился разрешения на набор иностранных студентов.