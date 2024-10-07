WSJ: "Торговец смертью" Виктор Бут снова в деле, он продает оружие хуситам

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью под заголовком ""Торговец смертью" Путина снова в оружейном бизнесе. Теперь он продает оружие хуситам". Напомним, что Бут в 2022 году был обменян на звезду баскетбола США Бриттни Грайнер, задержанную в России за провоз наркотиков.

Авторы статьи Бено Фукон, Майкл Гордон, Уоррен Стробель и Алан Каллисон напоминают, что Бут несколько десятилетий продавал советское оружие в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке, прежде чем был арестован в 2008 году в ходе спецоперации правоохранительных органов США. После освобождения он вступил в прокремлевскую партию вступил в ЛДПР и в 2023 году стал депутатом Законодательного собрания Ульяновской области.

"Но когда эмиссары хуситов отправились в Москву в августе, чтобы договориться о покупке автоматического оружия на сумму 10 миллионов долларов, они столкнулись со знакомым лицом: усатым Бутом", – пишет WSJ со ссылкой на собственные источники.

Сделка по стрелковому оружию была заключена с двумя представителями хуситов, которые приехали в Москву под предлогом покупки пестицидов и транспортных средств и посетили завод Lada, сообщается в публикации. Велись ли переговоры по указанию Кремля или просто с его молчаливого одобрения, неизвестно.

По сведениям WSJ, обсуждались поставки хуситам штурмовых винтовок АК-74, а также противотанковых ракет "Корнет" и зенитного оружия. О переговорах по вооружениям, которые могли представлять непосредственную угрозу американскому флоту в регионе, информации нет.