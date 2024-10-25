N12: ХАМАС отклонил вариант краткосрочного прекращения огня в обмен на освобождение пяти заложников

Источники в ХАМАСе утром в пятницу, 25 октября, сообщили, что не будет принято предложение Израиля о кратковременном прекращении огня (на 10-12 дней) в обмен на освобождение пяти заложников, пишет сайт "Мако"/N12.

В публикации Эхуда Яари отмечается, что Израиль пытался добиться принятия такого соглашения через Египет.

Однако в ХАМАСе предложение отвергли, заявив, что Израиль стремится "успокоить Газу", пока готовится ответный удар по Ирану.

Представитель руководства ХАМАСа Халиль аль-Хайя, находясь в Египте, заявил: "В позиции ХАМАСа и требованиях о полном прекращении огня и выводе сил ЦАХАЛа из сектора Газы нет никаких изменений".