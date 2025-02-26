14 канал: возле Сдерота взорвалась машина внука Зеэва Розенштейна Адама Битона

По информации 14 канала ИТВ, криминальный теракт, совершенный в среду, 26 февраля, вечером между Сдеротом и кибуцем Яд-Мордехай, привел к гибели Адама Битона, известного полиции по криминальной деятельности. Адам Битон был внуком известного криминального авторитета Зеэва Розенштейна.

По всей видимости, в его автомобиль было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда Битон остановился перед светофором на перекрестке Яд-Мордехай. В результате взрыва машина загорелась, после того, как пожарным удалось потушить огонь, медики констатировали смерть находившегося за рулем.

Как сообщает 14 канал ИТВ, не так давно Битон перебрался из центральной части Израиля в Ашкелон, причиной его переезда стал криминальный конфликт.