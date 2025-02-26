Взрыв автомобиля возле Сдерота: один человек погиб

На шоссе неподалеку от кибуца Эрез в окрестностях Сдерота взорвался автомобиль. По сообщению пожарно-спасательной службы, в результате взрыва машина загорелась.

В автомобиле находится один человек, он в критическом состоянии – но из-за возгорания его невозможно извлечь из машины.

По сообщению пресс-службы "Маген Давид Адом", инцидент произошел на шоссе 34 между кибуцем Яд-Мордехай и Сдеротом. После того, как пожарные потушили автомобиль и стало возможно к нему приблизиться, медики констатировали смерть находившегося в машине человека.

Полиция сообщает, что речь идет о криминальной подоплеке происшествия. Полиция занимается расследованием обстоятельств инцидента, на месте работают криминологи и полицейские саперы.