WSJ: ХАМАС готовится к возобновлению военных действий против ЦАХАЛа

Как пишет американское издание Wall Street Journal, несмотря на значительные потери, понесенные в ходе боев в секторе Газы, террористическая группировка ХАМАС начала готовиться к возобновлению военных действий против Израиля – на случай провала соглашения о прекращении огня.

Восстанавливается командная структура, на место уничтоженных командиров назначаются новые. Для боевиков, пополнивших ряды группировки в последнее время и не имеющих опыта, проводятся курсы подготовки, новобранцам раздают брошюры о методах партизанской борьбы. Идет восстановление подземных туннелей.

Арабские источники рассказали изданию, что Изз аль-Дин аль-Хадад, возглавляющий боевое крыло группировки на севере сектора Газы, провел совещание со своими заместителями. Они обсуждали возможные направления израильской атаки и методы противодействия. Аль-Хадад предупредил подчиненных, что Израиль попытается занять делящий сектор стратегический коридор. Очевидно, речь идет об оси Нецарим.

Также сообщается, что из невзорвавшихся боеприпасов изготавливают самодельные взрывные устройства. Боевики прочесывают местность в поисках израильского разведывательного оборудования. Ведутся поиски израильских агентов, которые могут находиться в Газе.