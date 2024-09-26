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Sky News: в ближайшие часы будет объявлено о перемирии между Израилем и "Хизбаллой"

время публикации: 26 сентября 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 09:47
Sky News: в ближайшие часы будет объявлено о перемирии между Израилем и "Хизбаллой"
AP Photo/Hussein Malla

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на официальных представителей США, в ближайшие часы должно быть объявлено о перемирии на границе Израиля и Ливана. Согласно сообщению, Израиль и "Хизбалла" очень близки к соглашению.

Прекращение огня будет установлено на 21 день. "В это время стороны проведут переговоры о прекращении конфликта, начатого ударом "Хизбаллы" по Израилю 8 октября, и достижении соглашения, которое позволит жителям по обе стороны границы вернуться домой", – заявил источник.

Перемирие на северной границе не будет увязано с прекращением огня в Газе, однако выражается надежда, что пауза в военных действиях между Израилем и "Хизбаллой" создаст условия для прогресса переговоров по Газе.

Президент США Джо Байден, беседуя с журналистами, отметил, что предложение было поддержано как европейскими, так и арабскими странами. При этом ни Израиль, ни "Хизбалла", ни власти Ливана пока не комментируют инициативу.

Как полагают эксперты, за последние дни Израиль достиг ошеломительных успехов в восстановлении сдерживающего потенциала на северной границе, и в этом плане сейчас удачная "точка выхода". "Хизбалла" не удерживает израильских заложников, что затруднило бы переговоры.

Пресса
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