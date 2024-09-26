New York Times: мэру Нью-Йорка предъявят обвинения

Издание The New York Times пишет, что мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу готовятся предъявить обвинения в рамках проводимого уголовного расследования.

В статье Уильяма Рашбаума, Даны Рубинштейн, Майкла Ротфельда и Мэтью Хаага не сказано, какие именно обвинения будут выдвинуты против мэра Нью-Йорка. Но из публикации следует, что речь идет о коррупции.

Эрик Адамс станет первым действующим мэром Нью-Йорка, которого привлекают к уголовной ответственности.

Администрация мэра Нью-Йорка в последнее время стала объектом расследований и коррупционных скандалов. СМИ писали, что, возможно, Эрик Адамс помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны.

Демократ Эрик Адамс стал 110-м мэром в истории Нью-Йорка. На выборах градоначальника за него проголосовали более 66% избирателей. Его конкурент, республиканец Кертис Слайва, набрал лишь 28% голосов. Он принес присягу 1 января 2022 года. Адамс стал вторым темнокожим мэром в истории крупнейшего города США – первым был Дэвид Динкинс, руководивший городом в 1990-1993 годах. На посту мэра он сменил другого демократа, Билла де Блазио.

Эрик Адамс – отставной капитан полиции, избранный после отставки в конгресс штата. Свою предвыборную кампанию он строил на вопросах безопасности горожан, заявляя, что процветание без нее невозможно. Это привлекло к нему и либералов из зажиточных районов, и тех, кто живет в менее процветающей части города. Поддержала его и еврейская община. Он заявлял, что находится в уникальной позиции, поскольку осознает и необходимость усилить полицию, чтобы восстановить правопорядок, пошатнувшийся во время пандемии, и важность борьбы с превышениями полицейскими своих полномочий, страдают о которого в первую очередь темнокожие.