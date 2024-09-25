Time опубликовал рассказ близких шести убитых израильских заложников

В легендарном журнале Time опубликовали рассказ близких шести израильских заложников – Кармель Гат, Эден Иерушалми, Гирша Гольдберг-Полина, Алекса Лобанова, Альмога Саруси, Ори Данино. Родители Ори Данино Эльханан и Эйнав, отец Кармель Гат Эшель, родители и жена Михаила Лобанова Григорий, Оксана и Михаль, родители Эден Иерушалми Наор и Ширит, родители Альмога Саруси Игаль и Нира рассказали о том, как их любимых похитили, как они страдали в ужасных условиях 328 дней и как они были хладнокровно убиты 29 августа.

"Их расстреляли – в голову, в руки, в плечи и другие части их избитых и истощенных тел, – рассказывают близкие погибших заложников. – Два дня спустя израильские военнослужащие нашли их истощенные тела в туннеле на глубине 65 футов под детской спальней в Газе. Туннель был чуть больше двух футов шириной и 5-6 футов в длину, там было минимальное количество кислорода, не было света и водопровода. Там похитители ХАМАСа расстреляли наших близких в упор, вышли из туннеля и заперли за собой дверь".

По словам близких погибших заложников, Алекс Лобанов был почти 6 футов ростом (1,82 см), и за время плена он похудел со 190 фунтов (86 кг) до 132 фунтов (60 кг). Гирш, который был выше Алекса на 5 сантиметров, весил всего 116 фунтов – 52 килограмма. Эден, рост которой составлял 165 сантиметров, весила всего около 36 килограммов.

"Да, ХАМАС похитил наших любимых, пытал их и убил их, но многие другие потерпели неудачу в попытках их спасти, – пишут близкие погибших заложников. – У членов израильского правительства была возможность достичь соглашения путем переговоров об освобождении наших близких, но исходя из стратегических аспектов, они предпочли не делать этого. Им теперь с этим жить".

Близкие погибших заложников напоминают: в секторе Газы все еще находится 101 заложник, в ужасающих условиях, и шансы на их спасение истекают. Одни лишь сочувственные слова не могут помочь: многие люди могли бы сделать гораздо больше, чтобы спасти их.

Родственники заложников рассказывают, что в течение 328 дней они ездили по разным странам мира, встречались с политиками, дипломатами, бизнесменами, знаменитостями, людьми, обладающими властью и влиянием. "Они давали обещания, кивали, держали нас за руки, плакали вместе с нами, обнимали нас – но не приносили никаких результатов", – пишут они.

Они рассказывают, что знаменитости встречались с ними в закрытых местах, и просили не писать об этих встречах публично, поскольку боялись потерять своих поклонников. Руководители международных гуманитарных организаций, включая Международный Комитет Красного Креста и Всемирную Организацию Здравоохранения говорили, что хотели бы помочь, но не знают, как.

"Два мусульманских священнослужителя уверили нас, что с нашими близкими все будет в порядке, потому что причинение вреда заложникам нарушает нормы Ислама – но они ошиблись. Публично все эти люди хранили молчание", – упрекают близкие погибших.