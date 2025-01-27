"Медуза": МВД России обсуждает вопрос о создании единой базы данных квир-людей

Как сообщает издание "Медуза", после того, как в ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией, российские силовики начали собирать данные о представителях общины, попавших в их поле зрения.

В первую очередь, собираются данные об участниках тематических мероприятий и вечеринок, задержанных в ходе рейдов. Издание сообщает о десятках рейдов в 18 российских регионов – от Москвы и до Якутии. Организаторам вечеринок приходится сотрудничать с властями, передавая запрашиваемую информацию. Тех, кто не ходит на мероприятия, выявляют через сайты знакомств.

По словам информированных источников, еще весной 2024 года обсуждался вопрос о создании единой базы данных ЛГБТ-людей, причем рассматривалась возможность сделать ее публичной – "чтобы можно было проверить друга или невесту".

На данный момент идея остается нереализованной из-за нехватки кадров в Главном управлении по противодействию экстремизму МВД России, известному также как "Центр Э". Как отмечает специальный корреспондент "Медузы" Лилия Яппарова, создание такой базы создаст безграничные возможности для шантажа и преследования квир-людей.